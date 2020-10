Il ricordo di Giorgio Cociani e dei Figli delle stelle durante la benedizione degli animali (FOTO)

Quest'anno la tradizionale benedizione degli animali in piazza Sant'Antonio Nuovo si è svolta nel segno del ricordo di Giorgio Cociani, presidente del Gattile di Trieste, recentemente scomparso per una fatale caduta in Costa dei Barbari. Inoltre quest'anno San Francesco coincide con una triste ricorrenza: il primo anniversario della morte degli agenti Rotta e Demenego. Si è voulto, in questa circostanza, ricordare queste persone che molto hanno significato per la città: Giorgio Cociani è stato ricordato in una lettura dell'attore Francesco Gusnitta, mentre i bambini del coro "Piccolo coro per un amico", diretto dalla maestra Aglaia Merkel, hanno cantato una canzone in ricordo dei due poliziotti, alla presenza del Questore e di molte autorità civili e militari.

Il tutto è stato organizzato dall'associazione Trieste Animal Day, che si propone di sensibilizzare la comunità al rispetto per gli animali e per la biodiversità, per un futuro sostenibile. La cerimonia religiosa è stata presieduta dal Vicario Episcopale monsignor Roberto Rosa. Ha partecipato, in rappresentanza del Comune, il presidente del Consiglio Comunale Francesco di Paola Panteca.