I ricreatori riaprono ai ragazzi "grandi": al via le iscrizioni

Riaperte le iscrizioni ai ricreatori comunali per i ragazzi "grandi", quelli nati tra il 2005 e il 2010: l e iscrizioni partiranno dal 26 aprile secondo le indicazioni presenti sul sito del Comune di Trieste dove sono riportati anche gli orari di accesso per ciascuna struttura, e si potrà cominciare a frequentare fin da subito. I posti disponibili in ogni ricreatorio sono 40 ma per il Pitteri di San Giacomo si arriva a 50, mentre non sarà possibile iscriversi al Brunner per limiti di capienza.

“Abbiamo voluto rivolgere una particolare attenzione ai preadolescenti e agli adolescenti che hanno maggiormente subito i disagi del lungo periodo di isolamento e la cui presenza nei ricreatori è stata fortemente limitata dalle ridotte capienze degli spazi imposte dalle norme Covid”- ha spiegato l’Assessore comunale all’Educazione e Scuola Angela Brandi-. Con l'arrivo della bella stagione e l'uso ancora più assiduo del “campo” del ricreatorio, si è pensato di poter fare qualche apertura in determinate fasce orarie caratterizzate da minor affollamento”. “L'interesse del mio Assessorato per i “grandi” non è mai venuto meno – sottolinea l’Assessore - come conferma l'attenzione da sempre dedicata al progetto "Growing up", nato per offrire attività esclusive ai ragazzi dagli 11 anni in su, e divenuto oramai punto di riferimento per i ragazzi e le loro famiglie. Non appena le misure anti-contagio lo permetteranno – aggiunge Brandi -, i ragazzi di GrowingUp riprenderanno le passeggiate in natura, le pedalate, le gite in montagna che propongono una forma di tempo libero caratterizzato da stili di vita sani e a contatto con la natura”.

Ai ragazzi verranno dedicate fasce orarie, spazi e attivit à dedicate che si inseriranno nelle proposte classiche del ricreatorio (laboratori, giochi, movimento) o nella realizzazione di eventi speciali, quali ad esempio uscite a piedi sul territorio.

Elenco strutture

Di seguito l'elenco delle strutture con i contatti mail, delle attività e del numero massimo degli iscritti accoglibili.

Anna Frank (40 posti)

mail: ricreatorio.annafrank@comune. trieste.it

Attività: Tutti i giorni per gli iscritti sis medie.

Per nuovi iscritti: mercoledì e venerdì 17-19,30

Bunner

NESSUN POSTO DISPONIBILE

Cobolli (40 posti)

mail: ricreatorio.cobolli@comune. trieste.it

Attività: Martedì 18,30-19,30

De Amicis (40 posti)

mail: ricreatorio.deamicis@comune. trieste.it

Attività: Tutti i giorni 14,30-16 sabato 18-19,30

Fonda Savio (40 posti)

mail: ricreatorio.fondasavio@comune. trieste.it

Attività: lunedì e sabato orario completo

Gentilli (40 posti)

mail: ricreatorio.gentilli@comune. trieste.it

Attività: venerdì 17-19,30

Lucchini (40 posti)

mail: ricreatorio.lucchini@comune. trieste.it

Attività: martedì e venerdì dalle 18 alle 19,30

Nordio (40 posti)

mail: ricreatorio.nordio@comune. trieste.it

Attività: Sabato orario completo + 3 venerdì dalle 17,30 (14/05-28/05-11/06)

Padovan (40 posti)

mail: ricreatorio.padovan@comune. trieste.it

Attività: Martedì dalle 17,30/ mercoledì dalle 18, sabato orario completo

Pitteri (50 posti)

mail: ricreatorio.pitteri@comune. trieste.it

Attività: Venerdì 18-19,30/sabato orario completo

Ricceri (40 posti)

mail: ricreatorio.ricceri@comune. trieste.it

Attività: Tutti i giorni dalle 15,30