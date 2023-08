Ricreatorio invernale, da settembre al via le iscrizioni

TRIESTE - Il Comune di Trieste ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per il servizio di Ricreatorio Invernale per l'anno educativo 2023/2024. A partire dal 1° settembre 2023, le famiglie interessate potranno presentare la domanda di iscrizione, con l'avvio delle attività previsto per il 6 settembre.

A chi è rivolto il servizio

Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi che abbiano compito i 6 e non abbiano ancora compiuto i 19 anni durante l’anno educativo di riferimento, anche non residenti nel Comune di Trieste e garantisce un'accoglienza e un tempo ludico-educativo qualificato nel periodo pomeridiano. e garantisce un'accoglienza e un tempo ludico-educativo qualificato nel periodo pomeridiano attraverso un servizio formativo ed educativo di promozione del benessere del bambino, preadolescente e adolescente, offrendo contesti di crescita personale e di gruppo, favorendo occasioni di incontro e dialogo, in spazi gestiti dal personale educativo.

Un secolo di impegno per i giovani

I ricreatori comunali infatti, da oltre un secolo, rispondono alle esigenze dei giovani della nostra città fornendo una serie di attività che vanno dallo sport, alla musica, dal teatro ai laboratori di ceramica e falegnameria. Gli educatori dei 13 ricreatori comunali sono a disposizione delle famiglie per ogni dubbio o curiosità sull'organizzazione del servizio.

Come iscriversi

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate esclusivamente ON-LINE, attraverso il link pubblicato sul sito www.triesteducazione.it, utilizzando:

le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it

le credenziali CIE (Carta d’Identità Elettronica): per informazioni a riguardo consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it

le credenziali CNS (Carta nazionale dei Servizi)

Tutti i bambini saranno automaticamente accolti senza pubblicazione di alcuna graduatoria di accesso e la frequenza potrà decorrere dal giorno 6 settembre 2023 (data d’inizio dell’anno educativo 2023/2024) o dal giorno successivo a quello dell’invio della domanda di iscrizione. Per maggiori ragguagli si demanda alle note informative scaricabili alla pagina www.triesteducazione.it Gli uffici sono contattabili ai numeri telefonici : 0406758869 - 8563 - 8359 - 8874 o via mail:ricreatori.sis@comune.trieste.it