"Ridateci Fiume" durante Italia-Croazia, ma questa volta la destra tace

Cosa dirà ora Fratelli d'Italia dopo la comparsa dello striscione "Ridateci Fiume", apparso allo stadio di Lipsia nella serata di ieri 24 giugno in occasione della partita Italia-Croazia? La scorsa settimana il "Trst je nas", slogan apparso sulla bandiera della Slovenia e preparato da alcuni giovani della comunità slovena triestina durante Slovenia-Serbia aveva mandato su tutte le furie i sovranisti locali e non. Ora, dopo il sofferto pareggio contro Modric e compagni, guardando alle reazioni politiche per lo striscione regna il silenzio. Un po' perché Fiume, nell'apologia del confine orientale sempre presente nei manuali di storia del centrodestra, rappresenta una sorta di mito indiscusso e intoccabile; un po' perché lì dentro, affacciati sul Quarnero, c'è tutto l'irredentismo in salsa adriatico-d'annunziana - e le sue metamorfosi successive - tanto caro al partito della Meloni.

L'Unione degli Istriani scriveva, in merito allo striscione apparso durante Slovenia-Serbia, "hai voglia a pacificare", ma allora la politica forse dovrebbe intervenire per dire qualcosa ai giovani marchigiani (i ragazzi sono della zona di Urbino) che hanno chiesto, attraverso lo striscione di Lipsia, che Fiume torni ad essere italiana. E nel contesto generale, dovremmo anche metterci in testa che non valgono le giustificazioni, per dirla alla Spalletti, di "bischerate" che tanto ingenue non sono. Perché quel messaggio, alla pari del "Trieste è nostra" delle truppe del maresciallo Tito, fa parte di un linguaggio di contrapposizione che va ben oltre allo scherno e al deridere l'avversario sportivo. Inoltre rivanga fatti storici di un secolo fa o poco meno, quindi che nessuno dei protagonisti ha vissuto sulla propria pelle.

Non è sport. E' politica, e in quanto tale andrebbe trattata - e sì, criticata. La tempesta social (e non solo) che ha travolto il giovane di Repen (con minacce di morte) e protagonista del "Trst je naš" ha fatto esplodere l'ennesimo caso mediatico. E' stato tirato in ballo il presidente del Kras, in quanto genitore del giovane della comunità slovena, come se le colpe dei figli dovessero ricadere sulle spalle dei padri - e viceversa. Non si può dar ragione a quello striscione, né tantomeno al "Ridateci Fiume". E se si scoprisse che il padre del ragazzo che ha rivendicato Fiume è (o è stato) un politico, magari del centrodestra, magari proprio del partito di governo? Quali sarebbero le reazioni? Ci troveremmo di nuovo, per l'ennesima volta, a far baruffa per epoche lontane, che davvero nessuno vuole più vivere.

Siete anacronistici, vecchi e rancorosi, fatevelo dire. Oltre a ciò siete anche bravi a provocare. E nel mondo di oggi, tranne che tra le file di quella politica che si mostra sempre pronta e ben disposta a cavalcare le polemiche per mero interesse, non c'è molto spazio per tutto ciò.