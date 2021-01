Scuola, 51 corse aggiuntive e quattro bus turistici per il rientro in sicurezza

Cinquantuno corse aggiuntive al giorno e l’impiego di quattro autobus turistici consentiranno a Trieste la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza da lunedì 1° febbraio. Lo comunica il Comune di Trieste sul suo canale Telegram.

Gli orari

I nuovi orari riguarderanno le linee indicate di seguito, saranno in vigore dal 1° febbraio e sostituiranno i normali orari del servizio dal lunedì al venerdì:

- linea 4 (una corsa aggiuntiva in partenza da via Cantù alle 16:15 per Aurisina)

- linea 14 (21 corse aggiuntive tra piazza Oberdan e via Cantù)

- linea 15 (7 corse aggiuntive tra piazza Oberdan e via di Campo Marzio)

- linea 17/ (una corsa aggiuntiva in partenza alle 8:40 da piazza della Libertà per San Cilino e transitante per via Cantù e una corsa aggiuntiva in partenza da Cattinara alle 13:30 per piazza Oberdan e transitante per via Cantù

- linea 33 (11 corse aggiuntive tra via di Campanelle e largo della Barriera Vecchia)

- linea 43 (una corsa aggiuntiva in partenza da Ceroglie alle ore 7:00 per piazzale Gioberti, svolta con autobus turistico

- linea 46 (una corsa aggiuntiva in partenza da Samatorza alle 7:43 per piazzale Gioberti)

- linea 51 (due corse aggiuntive in partenza da piazzale Gioberti per Villa Carsia e due corse aggiuntive in partenza da via Cantù per Villa Carsia)

- linea 56 (una corsa aggiuntiva in partenza da Muggia per San Cilino e due corse aggiuntive in partenza da via Cantù e San Cilino per Muggia)

Sui percorsi delle linee 13 (Cattinara-Raute), 43 (altopiano ovest), 47 (Domio-Muggia) e 49/ (Cattinara-Muggia) alcune corse saranno invece svolte con autobus turistici.

Rimangono invariati gli orari di tutte le altre linee e quelli del sabato e della domenica.

Sebbene il servizio non possa ritenersi a uso esclusivo delle scuole, l’invito che viene rivolto al territorio è di non utilizzare il servizio negli orari di ingresso e uscita dalle scuole, per consentire il trasporto degli studenti in assoluta sicurezza. L’appello agli studenti invece, nel caso il mezzo sia affollato, è di aspettare la corsa successiva.

Tutti i dettagli e i nuovi orari del servizio sono disponibili qui: https://tplfvg.it/it/il-viaggio/ripresa-didattica-presenza-servizi-2021/