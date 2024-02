Riesumazione Liliana, Sebastiano: "E' stata durissima. Spero che tutto finisca" (VIDEO)

TRIESTE - “Domani sono 26 mesi che Liliana non c’è più, ancora adesso non abbiamo risposte e mi domando perché, cosa è successo. Questa è una cosa che andava fatta per dare la parola fine, io spero che dopo lasceremo in pace Liliana”. E’ il commento di Sebastiano Visintin nel giorno della riesumazione della salma di sua moglie, Liliana Resinovich, scomparsa di casa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio del 2022. "Ora aspettiamo queste risposte. Ho molto dolore, quello che ho visto oggi è una cosa che non auguro a nessuno", ha detto Sebastiano, intervistato dai giornalisti presenti di fronte al cimitero di Sant’Anna, e ha ricordato i “32 anni vissuti insieme” a Liliana. “Sono dolori che ti prendono dentro, in profondità - ha concluso -, è stata durissima, adesso piano piano cercherò di non pensare. Con la speranza che tutto finisca”.