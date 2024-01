Rievocazione storica della X MAS in municipio a Gorizia: è ancora polemica

GORIZIA - Anche quest'anno si è celebrata in municipio a Gorizia una rievocazione storica ispirata alla Decima Mas, più precisamente nella giornata di ieri, anniversario della battaglia di Tarnova della Selva, in cui la Repubblica sociale italiana combattè contro l'esercito di liberazione della Jugoslavia. La cerimonia è stata organizzata dall'associazione che raduna reduci e parenti dei combattenti della flottiglia.

In concomitanza alla manifestazione l'Anpi di Gorizia ha organizzato un presidio di protesta, definendo la X Mas "collaboratori dei nazisti, avversari degli sloveni, conosciuti per l’efferatezza delle loro azioni anti partigiane, con a capo Junio Valerio Borghese, golpista degli anni ‘70, solo a Gorizia sono giudicati “liberatori”. Si ripete dunque un rituale che si accompagna ai numerosi e scandalosi episodi fascisti cui siamo costretti ad assistere nell’ultimo periodo. Riteniamo inaccettabile che la Decima venga accolta in Comune - conclude l'Anpi goriziana -, casa di tutti i goriziani, anche dei parenti di coloro che sono morti nella lotta contro la dittatura nazifascista, ed è vergognoso che ciò avvenga nel clima di collaborazione tra Gorizia e Nova Gorica, capitale della Cultura europea".

Reazioni anche dalla politica regionale, tra cui alcuni consiglieri di opposizione. Così Serena Pellegrino (Alleanza Verdi Sinistra): "l’Amministrazione comunale di Gorizia dovrà ben fare una riflessione sul fatto che non è possibile affrontare il 2025 direttamente coinvolti nei progetti della Capitale europea della cultura, attribuita alla città slovena di Nova Gorica che ha voluto includervi la vicina Municipalità italiana, e proseguire nell’accoglienza del gruppo di neofascisti, esibendo un assessore con tanto di fascia tricolore".

Una condanna della cerimonia alla vigilia di Go2025 arriva anche da Rosaria Capozzi, consigliere regionale M5S e da Ilaria Del Zovo, coordinatore provinciale M5S di Gorizia. Per le pentastellate "la funebre cerimonia che si ripete ogni anno a Gorizia con la presente di reduci e simpatizzanti della Decima Mas con la deposizione di corone di fiori e parole di circostanza con la presenza di rappresentanza di amministratori locali con tanto di fascia tricolore riporta ad un passato segnato dalla violenza fascista che ha trovato proprio nella Decima Mas la sua più alta e nafasta rappresentazione".