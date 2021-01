Rifiuta di dare le proprie generalità e prende a calci l'auto della Polizia: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, 2 gennaio, la Polizia ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità un rumeno del 1984. Ieri sera, verso le 18, stava dormendo sotto un porticato di un condominio in via Frescobaldi e un residente ha telefonato alla sala operativa della Questura tramite il 112. Una Volante si è recata sul posto e alla vista degli agenti il comunitario ha assunto un comportamento aggressivo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e opponendo resistenza. Prima di salire a bordo dell'autovettura di servizio per essere accompagnato in Ufficio, l'uomo ne ha danneggiato con alcuni calci la portiera. Dopo la redazione degli atti, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.