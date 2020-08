Rifiuta le sue avances e lui le sputa addosso: sconcerto in piazza Libertà

Tenta di avvicinarla più volte con un "ciao bella" e altre parole, ma lei lo ignora così lui le sputa addosso. Sarebbe successo in piazza Libertà alle 21 di ieri, sabato 9 agosto, e l'autore del gesto, secondo la testimonianza della donna, sarebbe un "migrante afghano - pachistano tra i 25 e i 30 anni".

La denuncia di Fsp Polizia

L'episodio è stato segnalato dal segretario provinciale di Fsp Polizia Alessio Edoardo: "Dopo l’aggressione alla ragazza nella giornata di ieri sera, presa a sputi dopo aver rifiutato le avances di uno straniero fuori dalla stazione centrale, ci chiediamo cosa aspetta il Ministero ad inviare più uomini sul territorio. In piena crisi, per l’afflusso di enorme entità di migranti via rotta balcanica, che ha già dimostrato la grave assenza di personale sufficiente a gestire la situazione migratoria, era chiaro che prima o poi succedesse qualcosa, fortunatamente, questa volta, tutto si è concluso con grave atto umiliante verso una donna, ma la prossima? Dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di più grave?".

"Sappiamo benissimo - continua Edoardo - che queste persone, entrate irregolarmente in territorio italiano si ritrovano per assistersi a vicenda nel giardino antistante alla stazione centrale e nel silos abbandonato in Via Flavio Gioia, pertanto l’aumento di vigilanza sarebbe auspicabile in zona, cosa che veniva differita ai militari fino a qualche tempo fa, proprio per la mancanza di uomini delle F.O. Sul territorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nel programma di rinforzo del personale della Polizia di Frontiera per il 2020 - spiega il segretario provinciale -, non è previsto un aumento di operatori, fra l’altro, sistematicamente ridotti per l’aggregazione in atto a Tarvisio, la quale impone, al Compartimentato di Trieste, lo spostamento di uomini che sarebbero essenziali per una maggiore vigilanza dentro e fuori lo scalo ferroviario in questo momento di difficoltà". Il sindacato chiede pertanto "l’immediata sospensione delle aggregazioni presso Tarvisio degli operatori del Compartimento Polfer e che la situazione, che si protrae da anni presso la stazione Carnica, venga sanata con un incremento di uomini definitivi e permanenti e non a rappezzi come si sta ampiamente facendo da anni".