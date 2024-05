Rifiuta il test per gli stupefacenti alla guida: patente ritirata e auto sequestrata

TRIESTE - Una donna si rifiuta di effettuare il test per gli stupefacenti alla guida, le viene quindi ritirata la patente e sequestrato il mezzo. L'episodio si è verificato nel corso dei controlli straordinari della polizia di Stato lo scorso weekend, nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio, nel corso dei quali sono state ritirate 9 patenti di guida e decurtati 90 punti della patente.

Il questore ha infatti disposto una complessa macchina di controlli nella nottata tra sabato e domenica, che ha visto in azione gli agenti della polizia stradale affiancati dai medici della polizia di Stato, impegnati negli accertamenti clinici per della guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Lungo le strade che da Trieste portano alla rete autostradale, tre pattuglie e il medico con il suo staff hanno sottoposto a controlli etilometrici 218 conducenti e accertato le seguenti violazioni: 5 violazioni per concentrazioni alcolemiche da 0,51 a 0,8 grammi per litro di sangue (quattro uomini e una donna) e tre per concentrazioni alcolemiche da 0,81 a 1,5 (due uomini e una donna).

Come anticipato, una automobilista ha poi rifiutato di sottoporsi al test salivare per la ricerca di sostanze psicoattive, psicotrope e stupefacenti. Rifiutare gli accertamenti è un comportamento molto grave che viene punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da uno a due anni. In questo caso è scattato anche il sequestro del veicolo essendo la donna anche proprietaria del mezzo.