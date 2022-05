Rifiuti, Famulari (Pd): "Differenziata in calo, stiamo tornando indietro"

"Sulla raccolta differenziata siamo in calo e in ritardo anzi stiamo tornando indietro, serve un rapido cambio di marcia". Così la vicepresidente del Consiglio comunale di Trieste Laura Famulari (Pd), in merito alla discussione oggi in commissione II e III sulla qualità della raccolta differenziata, alla presenza dell’assessore Sandra Savino. "Dai dati ottenuti - spiega Famulari - emerge che dal 2011 al 2016 la raccolta differenziata è cresciuta da quasi 22 mila tonnellate a oltre 38 mila tonnellate, cioè di 16 mila tonnellate, mentre dal 2016 al 2019 (ultimo anno rilevato pre covid) è cresciuta di meno di 4 mila tonnellate. Mancanza di informazione, di promozione e di premialità hanno penalizzato la possibilità di un maggiore incremento. È dunque fondamentale invertire la rotta perché tale situazione provoca uno svantaggio economico oltreché ambientale, cresciuto ulteriormente nell’ultimo biennio, in cui la raccolta differenziata è diminuita". "Aldilà dei singoli interventi - ha aggiunto Famulari - ancora una volta emerge la mancanza di programmazione".