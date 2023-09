Ecco i riflessi dell'anima, la personale di Dipietro e Blank

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Venerdì 15 settembre 2023 con inizio alle ore 18.00, apre i battenti, nello Spazio espositivo dell’Associazione culturale Hermetika di Trieste (Via Limitanea 7), la mostra “Riflessi dell’Anima” delle artiste Samantha Blank e Gabriella Dipietro, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. Riflessi dell’Anima Samantha Blank e Gabriella Dipietro, due artiste unite da una profonda armonia, frutto sia di una formazione condivisa, quella accurata della Scuola di pittura del Maestro Livio Možina, sia dal desiderio comune di raccontarsi, con mezzi espressivi peculiari, attraverso la luce e i colori. Samantha Blank, questa volta in veste di fotografa, propone, con una connotazione “pittorica”, una selezione di immagini di acque increspate dal vento realizzate nel laghetto del Parco di Miramare a Trieste.

Sfruttando volutamente tempi lunghi di scatto, i riflessi degli elementi naturali riprodotti vibrano di forza vitale e diventano nel contempo latori di simboli e metafore dell’inconscio, degli strati più nascosti della personalità… dell’Anima. Gabriella Dipietro, nelle sue opere dipinte ad olio, volge lo sguardo ad un mondo femminile fatalmente in bilico tra l’innocenza e le insidie dell’età adulta, creando ritratti in cui l’Anima appare riflessa sulla pelle stessa e nei gesti dei protagonisti, evocando emozioni di forza e insieme di fragilità anche nei riguardi dei rapporti di coppia, scanditi da toni a volte teneri, o malinconici, a volte brutali. In questo cammino parallelo di pittura e fotografia, la realtà si offre a mille suggestioni nel suo gioco di specchi, costringendo lo spettatore ad andare al di là della superficie per cogliere una stratificata intima complessità al femminile. Gabriella Dipietro