Sport: arrivano tre proroghe, i dilettanti tirano un sospiro di sollievo

TRIESTE - Per il mondo dello sport è una buona notizia, o comunque una di quelle che consentono più tempo per adempiere a degli obblighi di legge. L’argomento in oggetto è relativo alla riforma dello sport e, nello specifico, il decreto “Anticipi” che è stato pubblicato sabato scorso, entrando in vigore da ieri, domenica 17 dicembre. Le tre proroghe riguardano "misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Ad essere stati modificati sono alcuni articoli del decreto legislativo 28 febbraio 2021. Nel dettaglio, spiega il Coni del Friuli Venezia Giulia, sono state prorogate al 30 giugno 2024 gli obblighi di adeguamento degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche (articolo 7, comma 1-quater) e le esenzioni da imposta di registro per gli adeguamenti statutari (articolo 12, comma 2-bis, se limitati alle clausole obbligatorie).

All'articolo 25 invece vengono prorogati i termini di comunicazione al centro per l'impiego per i soggetti di cui al comma 6-bis, con esclusivo riferimento a quelle relative a luglio-dicembre 2023. Le società potranno quindi, senza incorrere in alcuna sanzione, inviare la comunicazione entro il 30 gennaio 2024. "Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023», ovvero la proroga al 30 gennaio prossimo degli adempimenti interni al Rasd per la gestione dei direttori di gara del sopracitato periodo.