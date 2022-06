Rimandata al 10 giugno la partenza del megayacht "A"

Slitta di una settimana la data della partenza dello yacht dell'oligarca russo Andrey Melnichenko sotto sequestro a Trieste. Come riportato da Il Piccolo, il megayacht doveva essere spostato dall'arsenale San Marco a fine maggio, ma Fincantieri ha aggiornato la data. Attualmente lo yacht a vela più grande del mondo si trova in bacino di carenaggio con l'albero di trinchetto smontato e per rialberarlo sarà necessario l'intervento di tecnici ultraspecializzati. Una volta terminati i lavori, sarà nelle condizioni di prendere il mare.



Nel frattempo, l'oligarca russo è anche in attesa dell'esito del ricorso al Tar, presentato più di una settimana fa, per rientrare in possesso dei beni.