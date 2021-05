Rimane solo dopo il ricovero della moglie e viene colpito da un ictus: 70enne in ospedale

È successo stanotte in un'abitazione di viale Miramare. L'uomo era solo in casa perché la moglie era stata ricoverata in ospedale nella mattinata. A lanciare l'allarme sono stati i parenti, preoccupati perché non rispondeva al cellulare

È successo stanotte in un'abitazione di viale Miramare dove un pensionato di 70 anni è stato soccorso perché colpito da un ictus. A lanciare l'allarme nella tarda serata di ieri, sabato 8 maggio, i parenti, preoccupati perchè non rispondeva al cellulare. L'uomo in quel momento era solo in casa perché la moglie era stata ricoverata in ospedale nella mattinata. Immediato l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Barcola che hanno fatto intervenire sul posto un'autoscala dei Vigili del Fuoco di Trieste per raggiungere il terzo piano dell'appartamento. Una volta entrati hanno trovato l'uomo riverso a terra. È stato immediatamente trasportato anche lui in ospedale.