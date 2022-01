Cominciata la rimozione del cantiere di Ponterosso, Bressan: "Siamo all’assurdo"

E' iniziata la rimozione del cantiere di Ponterosso. Il cantiere era stato predisposto un anno fa per i lavori di consolidamento del ponte Verde e Bianco. "Era il 14 gennaio del 2021 quando il centralissimo canale di Ponterosso veniva transennato - ha ricordato Luca Bressan, capogruppo Pd in IV Circoscrizione -. Dei lavori però già da subito non se ne vede traccia e già prima dell'estate il cantiere è completamente fermo".

"La svolta in negativo, l’ammissione di essere incorsi in un errore progettuale - continua Bressan - arriva ad inizio novembre quando si era da poco concluso il turno di ballottaggio per le amministrative e il sindaco dichiara che non è possibile procedere come preventivato con il consolidamento dal basso. Ieri, a più di un anno dall’insediamento del cantiere, si è provveduto al suo definitivo smantellamento con la rimozione delle palancole.”

“Siamo all’assurdo - aggiunge il capogruppo PD - un cantiere presente in città per più di un anno che ha visto solo i lavori svolti per il suo allestimento e il suo smantellamento. Sfortunatamente anche questi lavori frutto di un errore progettuale, ammesso a novembre 2021, hanno comportato un costo senza portare nessun beneficio alla collettività in termini di manutenzione dei due ponti.” “Al sindaco bisogna chiedere evidenza di quali siano stati i costi che ha comportato il cantiere fantasma e dettaglio sulle responsabilità dell’errore progettuale per capire se l’amministrazione possa rivalersi o se si troverà a pagare l’intervento due volte (sempre che si proceda con il consolidamento dall’alto). La situazione verificatasi in questo cantiere -conclude lo stesso Luca Bressan- preoccupa tanto più se guardata insieme allo stato generali in cui versano i principali cantieri cittadini.” “Il compleanno del sindaco si avvicina, si continua a parlare di Ovovia, il tram è ancora fermo da 64 mesi.”