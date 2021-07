Rotta balcanica, rintracciati 30 migranti in una giornata

Nella giornata di oggi, 31 luglio, sono stati rintracciati una trentina di migranti. L'ultimo risale alle 19:00, in salita di Conconello, dove almeno una decina di migranti sono stati fermati dalla Polizia di Frontiera. Trattasi di persone di nazionalità afghana, pachistana e palestinese, che dovranno sottoporsi a tampone e poi rimanere in quarantena per due settimane.