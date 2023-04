Rinvio apertura galleria Foraggi, AT: "Dipiazza si scusi con la cittadinanza, disagi creati da scelte politiche"

"Di fronte all'ennesimo rinvio dell'apertura della Galleria la Giunta Dipiazza dovrebbe innanzitutto fare una cosa: scusarsi con la cittadinanza per gli enormi disagi creati da una scelta sbagliata, tutta politica e non tecnica". Lo ha dichiarato consigliere comunale di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, commentando l'ulteriore rinvio dell'apertura della galleria di piazza Foraggi. "È stato il sindaco a scegliere di accantonare un progetto di ristrutturazione già pronto, tradizionale e di più semplice esecuzione, che avrebbe con tutta probabilità visto un'azienda realmente capace e affidabile vincere la gara d'appalto - aggiunge -. Al suo posto è stata proposta la tecnica del "cassero", poi nei fatti mai attuata, ma che ha portato a lavorare nel cantiere un'azienda palesemente inadeguata e inadempiente".

Per il consigliere comunale si è partiti con "la promessa di un cantiere veloce e senza chiusure al traffico", per arrivare a "un cantiere infinito che terrà la galleria chiusa per un anno, danneggiando decine di migliaia di triestini". "Anziché scusarsi - conclude -, la Giunta propone la solita sequela di giustificazioni, che dalle infiltrazioni e dal caro delle materie prime procede coinvolgendo il Codice degli Appalti. Siamo in attesa di sentire citate anche le cavallette, come nella nota scena dei Blues Brothers. Se, com'è più che probabile stando alla risposta pervenuta a una nostra interrogazione, l'azienda uscirà da questo cantiere senza pagare 1 € di penale, sarà l'ennesimo capitolo vergognoso di una storia in cui la Giunta Dipiazza ha dimostrato di non saper, o voler, difendere gli interessi della città".