Riparata la tubatura guasta in largo Osoppo: torna l’acqua per centinaia di famiglie

Sono stati completati ieri sera i lavori sulla condotta idrica a Roiano, Gretta e Scorcola e sono state riattivate tutte le utenze dopo la rottura di un tubo con conseguenti disagi per circa centinaia di abitazioni in zona nella serata della vigilia di Natale. Lo comunica AcegasApsAmga, che consiglia, in caso l'acqua apparisse sporca, di farla scorrere per qualche minuto.

Gli operatori hanno lavorato anche durante la notte della vigilia per riuscire a riparare il guasto e ripristinare i servizi alle famiglie interessate.

L'incidente si era verificato in largo Osoppo e in seguito era stata chiusa l'acqua nella parte bassa di via Bonomea, in via Gemona, via Venzone, via Politi, via Palmanova, via dei Baseggio, via Gorizia, via Corona, via dei Toffani, via del Cisternone e via Cormons.