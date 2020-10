Si rompe un tubo in via Cologna: 30 condomini senz’acqua per riparazioni

Per consentire lavori urgenti di riparazione di un tratto di condotta idrica in via Cologna 38. Fra Pendice dello Scoglietto e via Sottoripa 38 è stata interrotta la fornitura idrica a circa 30 condomini per tutta la giornata di oggi. Mancherà l'acqua anche in vicolo delle Primule ma si informa che c'è una fontanella di emergenza all'incrocio tra via Cologna e Pendice Scoglietto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

AcegasApsAmga è già al lavoro per effettuare la riparazione, inoltre sono state posizionate delle fontanelle di emergenza. La strada non è stata chiusa, ma è stato istituito un senso unico alternato. Al ripristino dell'erogazione idrica, si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti affinché si presenti limpida.