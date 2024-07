Riparte dopo il sold out il corso in traduzione giuridica tra italiano e sloveno

TRIESTE - Presentata oggi la seconda edizione del corso di perfezionamento in traduzione giuridica tra l'italiano e lo sloveno co-organizzato con l'Università di Trieste e finanziato dalla Regione con 50mila euro. Le iscrizioni scatteranno il 25 luglio in vista di lezioni che si terranno da ottobre a giugno. Il numero massimo di partecipanti ammessi è di venti persone. Per aderire è necessaria la laurea di primo livello e un contributo di 50 euro. Un corso che "ha dimostrato tutta la sua importanza finendo sold-out in pochissimo tempo nella prima edizione: per questa seconda tornata, di cui stanno per partire le iscrizioni, ci auguriamo un medesimo successo, perché si tratta di un percorso che risponde a esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini e coltiva nuove professionalità in ambito transfrontaliero". L'iniziativa è stata presentata nell'ateneo triestino alla presenza del rettore dell'ateneo giuliano Roberto Di Lenarda.

Il corso, che fa capo al dipartimento di scienze giuridiche del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione diretto dal professor Gian Paolo Dolso, ha come obiettivo principale accrescere le competenze in materia di traduzione e redazione di testi giuridici nelle due lingue e di approfondire la conoscenza del funzionamento degli enti locali in Italia e Slovenia. L'edizione entrante, sulla base dei questionari forniti da chi ha già seguito il corso, è stata ritoccata e arricchita, riducendo il numero di ore e di sabati in presenza, così da favorire la partecipazione degli studenti lavoratori. Per quanto riguarda le materie, è stata inserita una parte informatica sugli strumenti di traduzione assistita e automatica e sul post-editing che segue al ricorso all'intelligenza artificiale. Il corso avrà un approccio comparatista degli ordinamenti italiano e sloveno con un focus sugli enti locali.