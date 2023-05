Ciak si gira, al Caffè San Marco al via le riprese di "Napoli - New York" di Salvatores

Una manciata di curiosi si è ritrovata oggi davanti all'Antico Caffè San Marco, dove sono in corso le riprese del nuovo film "Napoli - New York", del regista italiano Gabriele Salvatores. Le riprese della nuova pellicola del premio Oscar, che recentemente ha presentato nelle sale italiane il suo ventesimo film, "Il ritorno di Casanova", finiranno il 20 giugno.

"Napoli - New York" è ambientato nel primo dopoguerra e affronta il tema dell'immigrazione attraverso l'esperienza dei bambini. Il racconto si sviluppa in tre fasi: una a Napoli, una durante il viaggio in nave da un continente all'altro e una a New York. Il film racconterà i pericoli, le difficoltà e le sorprese che i giovani protagonisti dovranno affrontare.

Intanto l'agenzia di casting Galaxia sta ancora reclutando comparse di tutte le età e di entrambi i sessi. L'unica richiesta è che i figuranti rispettino i requisiti dell'epoca in cui è ambientata la storia. Sono pertanto richiesti colori naturali dei capelli e l'assenza di tatuaggi visibili, in modo da rispecchiare fedelmente il contesto della seconda metà degli anni Quaranta del secolo scorso.