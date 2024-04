Giornata della terra: volontari ripuliscono salita del Mombeu

TRIESTE - In occasione della Giornata della Terra, che sarà celebrata domani 22 aprile, i volontari de L'Altritalia Ambiente e di Plastic Free hanno ripulito una vasta area boschiva situata di fianco alla Salita del Mombeu. Circa 80 volontari delle due associazioni hanno raccolto più di 250 pneumatici e una dozzina di sacchi di rifiuti ordinari abbandonati nel bosco. Un'iniziativa che ha visto la partecipazione di attivisti da tutta la provincia. Intervenuto anche il corpo pompieri volontari Trieste che ha messo a disposizione i pick up per trasportare i pneumatici e i sacchi di rifiuti. L'iniziativa è stata realizzata grazie all'impegno del presidente de L'Altritalia Ambiente Fvg Adriano Toffoli e dei responsabili di Plastic Free Trieste Alessia Tafuro e Francesco Inciso. “Per una volta abbiamo posato pinne e maschere subacquee e siamo scesi a terra indossando guantoni da lavoro – ha dichiarato Toffoli – abbiamo preferito dedicarci alla bonifica delle alture che sovrastano la città, deturpate da tonnellate di rifiuti, soprattutto di gomme di auto, lasciti da incivili completamente insensibili alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema. Quello dei pneumatici – ancora Toffoli – è un problema che attanaglia tutta la zona, soprattutto l'ambito marino con tutte le conseguenze che esso comporta”. “Siamo soddisfatti della partecipazione di tanti giovani provenienti anche da fuori città – ha aggiunto la Tafuro – non immaginavamo di trovare una tale mole di rifiuti, man mano che ci inoltravamo nei sentieri trovavamo cumuli di rifiuti ovunque, alla fine siamo stati sollevati nel veder liberato il bosco da questa quantità enorme di immondizia che altrimenti sarebbe rimasta a contatto con il terreno per chissà quanto tempo ancora”.