A san Giovanni rimessi a nuovo 31 alloggi per i più bisognosi

E' stato riqualificato in strada per Longera l'immobile di proprietà della Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo. I lavori hanno interessato 31 alloggi, dove è stato realizzato l’isolamento termico dell’involucro edilizio, nella sua partizione verticale e orizzontale (cappotto e copertura), sono stati sostituiti i serramenti e i sistemi oscuranti. Un intervento da 620 milioni reso possibile dalla Fondazione CRTrieste. La prossima tranche di lavori, che riguarderà 2 edifici del comprensorio di via Soncini, è in programma nella prossima estate.

La Fondazione CRTrieste ha supportato interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare della Fondazione Caccia Burlo del valore complessivo di 2 milioni e mezzo, grazie ai quali l'ente benefico è stato già in grado di distribuire welfare card per un controvalore di oltre 360.000,00 euro alle famiglie locatarie con figli minori.