Riqualificato il primo piano di Casa Capon a Opicina: ospiterà persone "a elevata marginalità"

Riqualificato il primo piano di Casa Capon a Opicina, che accoglierà temporaneamente persone a elevata marginalità sociale. Si sono quindi conclusi i lavori da 710mila euro nella struttura di via Sant’Isidoro 13. L'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi ha dichiarato che "l'intervento presentato oggi rappresenta il compimento di un'opera di riqualificazione dell'intero edificio, che l'Amministrazione comunale ha coerentemente portato avanti nel corso degli anni, e che ha già coinvolto il piano terra e il secondo piano della struttura. Adesso al primo saranno creati nuovi alloggi con l'obiettivo housing, grazie al finanziamento del Pnrr che prevede una quota parte in conto capitale per le Opere Pubbliche e un'altra quota per il Servizio Sociale”. Il direttore del Servizio Sociale comunale Stefano Chicco ha portato i saluti dell'assessore alle Politiche Sociali, Massimo Tognolli, sottolineando che le persone da accogliere a Casa Capon sono già adeguatamente seguite in strutture idonee in attesa del completamento dei lavori.

Lo scopo sociale

L'investimento rientra nella linea di attività denominata “Housing temporaneo e stazioni di posta”. E' importante che tali soluzioni siano temporanee poiché proprio durante il periodo trascorso all'interno delle strutture gli utenti seguono al contempo un percorso personalizzato, volto al superamento dell’emergenza e al rafforzamento delle risorse personali, allo scopo di favorire il loro divenire autonomi.

I lavori

Nel dettaglio sono stati realizzati alloggi e strutture di accoglienza, ed è stato sviluppato un sistema di presa in carico, da parte del Servizio Sociale, anche attraverso équipe multiprofessionali e lavoro di comunità. Il progetto è stato realizzato dallo studio Mads & Associati di Trieste e prevede la realizzazione di tre appartamenti per un totale di 10 beneficiari. I lavori, affidati mediante procedura negoziata senza bando, sono stati aggiudicati dall’impresa Balsamini Impianti Società Benefit Srl e sono stati consegnati il 21 novembre 2023.