Riqualificazione area di San Giusto, proseguono i lavori con le nuove alberature

TRIESTE - Proseguono gli interventi di manutenzione straordinarie delle alberature dei giardini e dei viali cittadini. Dopo l'intervento simbolico in largo Barriera dei giorni scorsi, con la piantumazione di tre alberi, il Comune di Trieste ha cominciato un programma di riqualificazione del Colle di San Giusto e degli spazi antistanti la Cattedrale. Alla presentazione di quanto fatto e di quanto si va eseguendo c'era l’assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder e per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Fvg con l’archeologo Roberto Micheli che ha illustrato gli interventi e i controlli effettuati. "Il programma dei lavori - ha spiegato Babuder - prevede la riqualificazione del verde, attraverso la sostituzione di 23 cipressi, e la sistemazione del piano di calpestio. L’abbattimento e la conseguente piantumazione dei nuovi alberi hanno preso avvio nel novembre scorso. Contestualmente il Servizio Strade e Infrastrutture del Comune di Trieste ha provveduto al rifacimento di buona parte dei marciapiedi del Parco della Rimembranza e proseguirà con i marciapiedi di viale Ragazzi del ‘99. I lavori termineranno entro due settimane circa”.

Il progetto di riqualificazione

Nell'ambito di questo programma sono state eseguite la riqualificazione dei quattro filari di cipressi sulla spianata del foro romano e la messa a dimora di alberi all’interno del Parco della Rimembranza, in sostituzione di quelli abbattuti negli anni precedenti. A partire dalla metà del mese di novembre 2023 si è proceduto all’abbattimento di 23 cipressi dell'Arizona e, successivamente, all’estirpo delle ceppaie con contestuale indagine per la ricerca di evidenze archeologiche da parte di personale specializzato. Terminate le verifiche da parte degli archeologi si è già proceduto alla ricostituzione del filare esterno di cipressi, sul lato a confine con via Capitolina, mediante la messa a dimora di 13 alberi a pronto effetto avvenuta sabato 17 febbraio. A oggi le opere eseguite, appaltate al RTI costituito dalla Allgreen Trieste Srl e dalla Archeotest Srl di Trieste, ammontano ad un importo di circa 90.000 euro su un totale di 145.434,57 euro, di cui circa 25.000 euro per la messa a dimora di alberi. Gli interventi si concluderanno entro la primavera/inizio estate 2024.

Interventi a San Giacomo

Completato anche il rinnovo dell'alberata di via della Concordia, dove nel mese di dicembre si è provveduto ad abbattere sei esemplare deperenti di falsa acacia e alla rimozione delle ceppaie e nel mese di gennaio 2024 sono stati impiantati peri da fiore della varietà Chanticleer.

