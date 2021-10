Si allontana da casa e rischia di morire di freddo: soccorsa 53enne

Sì allontana da casa e i Vigili del fuoco la ritrovano a Basovizza confusa e in ipotermia. È successo oggi, 10 ottobre, verso le ore 16: il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco e la partenza del distaccamento di Opicina sono stati chiamati in soccorso di una persona allontanatasi da casa. I VV.F. assieme al Soccorso Alpino e la Polizia di Stato, hanno ritrovato la persona, una donna di 53 anni in prossimità dell'Abisso di Basovizza e prestato assistenza al personale sanitario del 118 per le prime cure. La persona è stata trovata in ipotermia e fortemente confusa ed è stata intubata dal personale sanitario.