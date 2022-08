Rischio incendi, a Duino vietati fuochi all'aperto

In seguito all'ennesimo rogo scoppiato nei giorni scorsi, il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, ha firmato oggi un'ordinanza che vieta fuochi all'aperto fino al 31 agosto per mitigare i rischi legati agli incendi.

In particolare è vietato accedere fuochi; usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli; far scoppiare prodotti pirotecnici e quindi fuochi d'artificio; gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente; usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile; utlizzare esplosivi e far brillare mine; eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.