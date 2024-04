Oggi in risiera di San Sabba per il 25 aprile, si temono incidenti per arrivo corteo antagonisti

TRIESTE - Questa mattina si celebrerà presso il monumento nazionale risiera di San Sabba la cerimonia ufficiale del 79/o anniversario della Liberazione. La cerimonia avrà inizio alle 11 alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Al termine, intorno alle 12, si terrà la tradizionale esibizione del coro partigiano triestino - Tržaški partizanski pevski zbor “Pinko Tomažič”. Il Comune di Trieste in una nota ha ricordato che sono in vigore le nuove modalità di accesso alla cerimonia, introdotte in occasione del Giorno della Memoria 2024 e basate sul piano di emergenza ed evacuazione redatto per le cerimonie istituzionali. Il pubblico potrà entrare in Risiera di San Sabba a partire dalle 10 da via Palatucci, attraverso il portone principale del memoriale. L’ingresso del pubblico sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima complessiva di 2.200 persone. Raggiunto questo numero, altre persone potranno entrare solo a fronte di pari uscite. Il conteggio aggiornato sarà sempre visibile su due display all’esterno della struttura (via Palatucci lato via Valmaura e via Palatucci lato via Rio Primario). Durante la cerimonia il pubblico potrà accedere solo al cortile interno. Gli altri spazi monumentali e museali saranno riaperti al termine della cerimonia. Alle 9 da campo San Giacomo dovrebbe partire il corteo organizzato dal movimento Burjana che sfilerà in direzione della risiera. Si temono tensioni come quelle dello scorso anni perché il corteo che partirà da San Giacomo non è stato autorizzato dalla questura per le 9 ma per dopo le 12. Ieri si è proceduto alla deposizione di corone in diversi luoghi della provincia. E' stata deposta una corona di alloro da parte del Comune di Muggia al monumento alla partigiana muggesana Alma Vivoda, prima donna partigiana della Resistenza uccisa. Il monumento è situato in via Pinedmonte, luogo dove il 28 giugno del 1943 fu colpita a morte.