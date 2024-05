Rissa tra 15 persone in via Geppa, un minorenne accoltellato

TRIESTE - Una rissa tra 15 giovani extracomunitari in via della Geppa, poi il soccorso di un 17enne accoltellato in via Gioia: è successo ieri, domenica 12 maggio. Come riporta il Piccolo, la rissa si è verificata intorno alle 18 ma i ragazzi si sono dileguati prima dell' intervento della polizia. In seguito, la segnalazione di un 17enne colpito da arma da taglio all'ascella, soccorso dal 118 in via Gioia. Il ferito ha confermato l'accaduto ed è stato portato all'ospedale di Cattinara. Non rischia la vita. Si tratta di un 17enne pakistano ospite di una struttura d'accoglienza a Gorizia. Non nota l'identità delle altre persone coinvolte nella rissa, le cui dinamiche non sono ancora note. Via Geppa è già stata teatro di una serie di episodi analoghi.