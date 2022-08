Una rissa a colpi di bottiglia è andata in scena nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, in un bar di via Oriani. Le tre persone coinvolte, due cittadini afghani e un cittadino serbo, sono stati denunciati. Sul posto sono intervenuti la Polizia e l'ambulanza, che ha soccorso uno dei tre. Nessuno è finito in ospedale.