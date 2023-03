Violenta rissa al bar Stella, spuntano martelli e scalpelli: sei giorni di chiusura

Volano tavoli, sedie, bicchieri, poi spuntano martelli e scalpelli: una violenta rissa che si è consumata al bar Stella lo scorso sei marzo, e in seguito alla quale in Questore ha disposto per il bar di largo Pitteri, vicino a piazza Unità, una chiusura di sei giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Nel corso della notte del 6 marzo scorso, la squadra volante della Questura di Trieste è intervenuta a seguito di una violenta rissa in corso. In quell'occasione quattro avventori di origine georgiana, di cui uno irregolare sul territorio nazionale e tutti in stato di manifesta ubriachezza, si sono resi protagonisti di una violenta lite con il coinvolgimento di altri clienti, che nel frattempo si sono dileguati.

Due i feriti per cui è stato chiesto l’intervento del 118, ma entrambi si sono rifiutati di sottoporsi alle cure dei sanitari. Tutti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per i reati di rissa, porto di oggetti atti ad offendere ed uno anche per resistenza a pubblico ufficiale. L’attività di controllo del bar, gestito da un triestino di 56 anni, ha evidenziato come, specie nella fascia notturna, il locale sia frequentato da persone dedite all’uso smodato di sostanze alcoliche che contribuiscono a creare situazioni pericolose.