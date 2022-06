Movida, rissa a bottigliate in via Cadorna: tre feriti

Ennesima rissa nel cuore della movida triestina. L'episodio di violenza si è verificato questa notte intorno alle 3:30 in via Cadorna. Lo riporta Il Piccolo. Coinvolti tre uomini stranieri che, oltre ad essersi scontrati fisicamente, si sono presi a bottigliate. I tre sono stati soccorsi dagli operatori sanitari e trasportati a Cattinara. Sul posto anche la Polizia e i Carabinieri. Per le persone coinvolte è scattata anche la denuncia per lesioni aggravate.