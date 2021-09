Rissa in piazza Perugino la mattina presto: sul posto la Polizia

Un ferito lieve a Cattinara. Il tutto sarebbe iniziato da una lite tra due persone, per futili motivi

Una lite furiosa tra due persone, a cui poi se ne sono aggiunte altre: è successo in piazza Perugino questa mattina, domenica 19 settembre, alle 7:30. Sul posto sono arrivate tre volanti della Polizia e l'ambulanza del 118. Stando alle testimonianze due conoscenti, un tunisino e un marocchino regolari sul territorio, si sarebbero accapigliati per futili motivi, successivamente sarebbero intervenuti degli italiani è il tutto è degenerato in una rissa. Un ferito lieve è stato portato a Cattinara.