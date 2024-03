Ancora violenza in città: rissa tra minorenni a San Giacomo

TRIESTE - Continua la violenza nelle strade cittadine: nel pomeriggio di ieri, sabato 30 marzo, si è verificata una rissa tra giovani a San Giacomo. Come riporta Il Piccolo, è successo intorno alle cinque tra via Rivalto e via dell’Istria e sono intervenuti i Carabinieri. Coinvolti dei minorenni di origine straniera che, stando al quotidiano locale, in sette avrebbero picchiato un coetaneo, le cui condizioni di salute non sarebbero gravi. I minorenni si sono dileguati all’arrivo delle forze dell’ordine. Un episodio simile è accaduto anche nella giornata di venerdì 29 marzo, tra via Rivalto e il giardino di via dei Montecchi.