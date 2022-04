Rissa in piazza Garibaldi all'alba: un denunciato

Una rissa in piazza Garibaldi si è verificata questa mattina, venerdì 15 aprile, intorno alle sei. Come riporta Il Piccolo, un cittadino di origini kosovare ha aggredito fisicamente alcune persone in un bar, nessuno dei quali verserebbe ora in gravi condizioni. L'uomo era palesemente sotto l'effetto dell'alcol ed è stato denunciato dalla Polizia dei Stato, accorsa sul posto. Piazza Garibaldi è stata spesso, negli ultimi tempi, teatro di scontri e liti, tra cui un accoltellamento due settimane fa.