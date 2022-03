Rissa con accoltellamento in piazza Garibaldi: fermato un giovane, tre feriti

Una rissa in centro in pieno pomeriggio: è successo ieri, lunedì 28 marzo, alle 18.30, davanti a un bar di piazza Garibaldi, vicino al fioraio. Ci sono state anche delle coltellate in questa lite tra cinque giovani stranieri (in regola sul territorio nazionale), tre dei quali sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Uno di loro è stato fermato dalla Polizia locale, accorsa sul posto insieme all'ambulanza del 118.

"Una situazione conosciuta che sta degenerando" ha commentato Giorgio Cecco, capogruppo per la Lista Dipiazza in V Circoscrizione, spiegando che "in alcune zone, come questa, c'è la necessità della massima attenzione e di costante monitoraggio. Non è l'unica area della Quinta Circoscrizione dove i cittadini hanno bisogno e richiedono, anche attraverso i consiglieri del parlamentino, un capillare controllo pure per gli atti di vandalismo e a tutela del patrimonio pubblico".