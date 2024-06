In piazza Garibaldi

/ Piazza Giuseppe Garibaldi

Ancora una rissa in città, un ferito al pronto soccorso, due denunciati

E' successo in piazza Garibaldi nella tarda serata di ieri 28 giugno. Sul posto l'Arma dei carabinieri e i sanitari del 118, intervenuti per soccorrere un giovane di origine africana e portato a Cattinara. Non è in gravi condizioni