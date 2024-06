Rissa “familiare” nella notte in piazza Venezia: tre denunciati tra cui un minore

TRIESTE - Una rissa tra componenti dello stesso nucleo familiare è avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 giugno in piazza Venezia. Coinvolte quattro persone tra cui due adulti e due minorenni, un ragazzo e una ragazza, originari di un paese dell’Est Europa. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno deferito in stato di libertà, anche per resistenza a pubblico ufficiale, i due adulti e il ragazzo. Stando a quanto appreso, il padre 50enne avrebbe litigato inizialmente con il figlio minore, poi sarebbe intervenuto l’altro familiare e la situazione è degenerata, fino alla chiamata alle forze dell’ordine. Non sarebbe stato necessario l’intervento dei sanitari.