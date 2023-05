Rissa a colpi di bottiglia in pub, giovane perde un occhio

TRIESTE - La polizia di Stato ha denunciato per lesioni un giovane di 36 anni di nazionalità italiana che nella notte tra il 24 e 25 maggio all'interno del pub Red Baron ha aggredito un trentatreenne di origini serbe. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra volante della questura di Trieste intervenuti in via Costalunga assieme ai sanitari del 118, si sarebbe scagliato contro lo straniero, utilizzando una bottiglia di vetro come arma. Ancora ignote le cause della violenta rissa. Il giovane serbo, trasportato al pronto soccorso di Cattinara dai sanitari del 118, ha perso un occhio a causa delle gravi ferite subite. L'aggressore è stato denunciato a piede libero.