Rissa in via Settefontane, due persone a Cattinara

TRIESTE - Due persone sono state trasportate all'ospedale di Cattinara dopo essere state protagoniste di una rissa. È successo questa sera in via Settefontane, nei pressi di un locale notturno poco dopo le 21. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, due avventori hanno avuto una discussione con il gestore del locale. Dopo il diverbio, le persone coinvolte sarebbero passate alle mani. Le condizioni delle vittime non sarebbero gravi.