Maxi rissa in piazza Sansovino con spranghe e coltelli: in quattro all'ospedale

Questa mattina, verso le 7:15, negli spazi antistanti un bar che si trova in piazza Sansovino è giunta in Questura la segnalazione di una lite tra circa una decina di persone. La volante sul posto ha identificato quattro cittadini kosovari, operai edili di due diverse ditte del settore. Due di essi sono stati aggrediti e hanno riportato diverse ferite, sia da coltello che con dei tubi metallici e sono stati trasportati al pronto soccorso di Cattinara. I due aggressori hanno riportato anch'essi qualche ferita e sono stati portati all'ospedale Maggiore. Saranno denunciati per lesioni personali. Notizia in aggiornamento.