Valmaura, esplode una rissa al capolinea del bus: vetro in frantumi, identificati in due

Rissa in pieno giorno a Valmaura. Protagonisti due uomini che, intorno alle 11 di oggi, 7 aprile, hanno iniziato a discutere in maniera animata, per motivi ancora non chiari, nei pressi del capolinea del bus. Ad un certo punto uno dei due ha scagliato una pietra contro l'altro, mancando il bersaglio. La pietra è quindi andata a finire contro il finestrino dell'autobus in sosta, riducendolo in frantumi. Fortunatamente a bordo del mezzo non c'era alcun passeggero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato le due persone coinvolte.

