Rissa al mattino in via Carducci: Polizia sul posto

Ancora una rissa in via Carducci, nella stessa zona in cui ha avuto luogo la sparatoria lo scorso settembre 2021. E' successo questa mattina alle sette. Le testimonianze parlano di una lite con oggetti contundenti, probabilmente utensili da lavoro. La Polizia conferma l'intervento, ora il pericolo è rientrato ma vige ancora il riserbo delle autorità sui dettagli della vicenda. Spavento per gli avventori e il personale dei bar adiacenti. Notizia in aggiornamento.