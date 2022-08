Rissa in via Carducci nello stesso luogo della sparatoria: aggredito imprenditore edile

Ancora una rissa in via Carducci, nella stessa zona in cui ha avuto luogo la sparatoria lo scorso settembre 2021, in prossimità del bar Carducci. E' successo questa mattina alle sette. Aggredito un imprenditore di nazionalità kosovara che ha denunciato gli aggressori, poi scappati. Aveva con sè un martello, verosimilmente usato per difendersi, e le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. La lite sarebbe scoppiata per motivi di lavoro legati all'ambiente edilizio. Spavento per gli avventori e il personale dei bar adiacenti.