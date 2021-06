Nella violenta lite in casa spunta un coltello: denunciati due giovani

Protagonisti del grave episodio avvenuto in un appartamento di via Madonnina un cittadino senegalese e una persona di origine marocchina. Soccorsi dal 118

/ Via della Madonnina

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali aggravate due cittadini stranieri. Si tratta di un cittadino senegalese del 1976 e di una persona di nazionalità marocchina nata nel 1982, che convivono in un appartamento di via Madonnina. All’origine della violenta lite fra i due, che hanno anche usato un coltello da cucina e un grosso tubo metallico, la gestione delle spese quotidiane. I due hanno fatto ricorso anche alle cure mediche.