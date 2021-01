Rissa in via Vasari: in due a Cattinara, un cinquantenne grave

Sono finite a Cattinara le due persone che poco prima delle 13 di oggi 7 gennaio si sono rese protagoniste di una violenta rissa in via Vasari. Uno dei due (rispettivamente di origine italiana e di origine dell'est Europa), si sono presi a pugni per questioni che, secondo prime indiscrezioni, sarebbero monetarie.

L'episodio, avvenuto all'altezza del civico 18, ha richiesto l'intervento della Squadra Volante della questura di Trieste e dei sanitari del 118 (sul posto con due ambulanze e l'automedica ndr) che hanno preso in carico i due soggetti e li hanno trasportati all'ospedale di Cattinara. Uno dei due (un uomo di 53 anni ndr) è stato trovato riverso a terra, in stato di coma e con alito aromatico a causa del suo stato di ubriachezza. Prima di essere portato in ospedale è stato intubato e stabilizzato sul posto dal 118.

