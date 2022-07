Rissa in Barriera, la diretta del giorno dopo: "Prendo pistola, ve lo giuro"

Pubblichiamo le immagini oscurate del video pubblicato live da uno dei protagonisti del violento fatto di cronaca avvenuto in via Vidali la notte di sabato 9 luglio. "Io sono sempre solo, non giro con la gang"

TRIESTE - "Viene a litigare tutti con me, io sono solo, non sono con la gang, sempre solo che gira. Mai paura nella mia vita, ma io vi dico una cosa io prendo pistola, ve lo dico in diretta, ve lo giuro, prendo pistola, perché io non scherzo più". Il video è quello registrato da uno dei tre denunciati dalla Polizia di Stato dopo la violenta rissa avvenuta nella notte di sabato 9 luglio in via Vidali, nel rione di Barriera. L'uomo l'ha pubblicato in diretta sul proprio canale Instagram nelle ore successive al grave ed ennesimo episodio di cronaca triestina. La questura giuliana ha denunciato tre persone. Da indiscrezioni in possesso di TriestePrima del video sarebbe stata informata anche Roma. Un giovane è rimasto vittima di una ferita profonda alla testa. Sette i punti di sutura applicati dai sanitari. Non è ancora chiara la dinamica della rissa.