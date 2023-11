Ennesima rissa in centro, Sap: "Situazione preoccupante, serve un cambio di passo"

Riceviamo a pubblichiamo integralmente la nota stampa firmata dal segretario provinciale SAP, Lorenzo Tamaro:

"La situazione delle nostre strade e delle nostre piazze è preoccupante; la denunciamo da tempo. È un problema che si manifesta ormai in tutte le città d’Italia, anche quelle come Trieste, un tempo considerate “oasi felici”. Le risse per le vie del centro anche nelle ore diurne, sono ormai un fatto molto frequente e il più delle volte sono coinvolte persone di origine straniera segno di un’accoglienza che troppo spesso non si tramuta in vera integrazione.

Oggi per affrontare la criminalità e spesso le tensioni tra etnie in conflitto tra loro nella madrepatria, non servono solo più uomini delle forze dell'ordine, ma serve restituire loro l'autorevolezza di un tempo. Il Sap chiede da tempo "garanzie funzionali " per i poliziotti e norme che diano la possibilità di essere efficaci nel contrastare atti criminali come questi. Il tutto deve essere accompagnato da una giustizia diversa da quella attuale che oggi rimette in libertà in breve tempo gli autori di queste azioni criminose dando così quel pericoloso e poco educativo senso di impunità".