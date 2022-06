Criminalità, Fsp Polizia: "Servono urgentemente rinforzi"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa del segretario generale provinciale FSP polizia di stato Alessio Edoardo

E' da anni che stiamo chiedendo rinforzi di organico per fronteggiare un netto e visibile peggioramento della sicurezza in città, una città che fino a qualche anno fa’ era un esempio di civiltà e sicurezza. Non possiamo e non dobbiamo arrenderci alle politiche disorganizzate del governo che non capisce le esigenze di questo territorio di confine, afflitto da gravi problemi migratori ampiamente sottovalutati e da una recrudescenza criminosa che spazia dalle bande organizzate alla problematica delle baby gang. Chiediamo al Governo un immediato intervento di rinforzo organico e un aumento della presenza sul territorio per far tornare questa città un territorio di eccellenza nella sicurezza. Oltre alle solite richieste di aumenti organici, diventa chiaro che è assolutamente necessario un cambio di rotta normativo per tutelare le F.O. in campo e di riflesso anche i cittadini onesti che chiedono sicurezza con un’anima sostanziosa riforma della giustizia.